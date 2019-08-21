Kostas Mitroglou Hollanda yolcusu
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ancak Fatih Terim'in gözüne giremeyen Yunan golcü Kostas Mitroglou'nun yeni adresi netleşiyor. Marsilya'dan kiralanan tecrübeli futbolcu için PSV Eindhoven ile görüşmeler sürüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı takımda beklentilerin uzağında bir görüntü çizmişti.
Teknik direktör Fatih Terim tarafından yeni sezonda takımda düşünülmeyen Yunan golcü için birçok farklı ekiple transfer görüşmesi yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Son dakika bilgisine göre Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, Mitroglou'yu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmelere başladı.
Yahoo Sport muhabiri Manu Lonjon da yaptığı bilgilendirmede, oyuncunun Hollanda ekibine kiralanması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
- 21.08.2019
- Güncelleme: 21.08.2019 16:51
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