Kostas Mitroglou Hollanda yolcusu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Kostas Mitroglou Hollanda yolcusu

yolcusu

Kostas Mitroglou Hollanda yolcusu

'da kiralık olarak forma giyen ancak 'in gözüne giremeyen Yunan golcü 'nun yeni adresi netleşiyor. Marsilya'dan kiralanan tecrübeli futbolcu için ile görüşmeler sürüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın geçtiğimiz sezonun devre arası döneminde Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan , sarı-kırmızılı takımda beklentilerin uzağında bir görüntü çizmişti.

Teknik direktör tarafından yeni sezonda takımda düşünülmeyen Yunan golcü için birçok farklı ekiple transfer görüşmesi yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Son dakika bilgisine göre temsilcisi , Mitroglou'yu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmelere başladı.

Yahoo Sport muhabiri Manu Lonjon da yaptığı bilgilendirmede, oyuncunun Hollanda ekibine kiralanması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

  1. 21.08.2019
  2. Güncelleme: 21.08.2019 16:51
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kostas Mitroglou Hollanda yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN