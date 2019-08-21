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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Drogba futbola geri dönüyor

Drogba futbola geri dönüyor

Bir dönem forması giyen eski efsane futbolcu , futbola geri dönüyor.

Bir dönem forması giyen eski efsane futbolcu , futbola geri dönüyor. Sahibi olduğu Phoenix Rising'de kariyerini bitiren Fildişili Sahilli yıldızın, ülkesinde federasyonu başkanlığına aday olduğu belirtildi. 2013'te sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Drogba, 53 maçta 20 kez gol sevinci yaşamıştı.
  1. 21.8.2019
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