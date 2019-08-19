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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Nzonzi göreve

Nzonzi göreve

Denizli karşılaşmasında skor 0-0'ken penaltıdan yararlanamayan , yedek kulübesine çekilecek ilk isim olacak. Tecrübeli futbolcunun yerine yeni transfer Steven Nzonzi'nin forma giyecek.

Süper Lig'in açılış maçında Denizli'ye 2-0 yenilen G.Saray'da teknik heyet kadro değişikliğine gidiyor. Ligin ikinci haftasında evinde Konya'yı konuk edecek sarı- kırmızılı takım ilk 11'inde rotasyon yapacak. Denizli karşılaşmasında skor 0-0'ken penaltıdan yararlanamayan , yedek kulübesine çekilecek ilk isim olacak. Tecrübeli futbolcunun yerine yeni transfer Steven Nzonzi'nin forma giyecek.
  1. 19.8.2019
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