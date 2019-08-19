Falcao perşembe günü İstanbul'da - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Falcao perşembe günü İstanbul'da

Falcao perşembe günü İstanbul'da

Falcao perşembe günü İstanbul'da

, önce KAP'a açıklama yapacak. Falcao'nun kendisi ve ailesini taşıyacak 12 kişilik özel bir jetle Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak. Büyük bir coşku ile karşılanması beklenen golcü, taraftarlar önünde sözleşme imzalayacak

'ın haftalardır ilmek ilmek işlediği 'nun geliş tarihi sonunda belli oldu. Büyük bir heyecanla beklenen Kolombiyalı yıldız, perşembe günü İstanbul'da olacak. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu için önce KAP'a açıklama yapacak. Ardından Falcao, kendisi ve ailesini taşıyacak olan 12 kişilik özel jetle Sefaköy Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Falcao'nun transferinde en az yönetim kadar çalışan taraftarlar, görkemli bir karşılama organize edecek.

ÇIRAĞAN'DA KONAKLAYACAK
Falcao, perşembe akşamı ailesiyle birlikte Çırağan Palace Kempinski'de konaklayacak. Saat 22.00'de Etiler Nusret'te bir akşam yemeği planlanıyor. Falcao'nun transferini an ve an yakından takip eden ve özel haberleriyle rakiplerine büyük fark atan Fotomaç, yıldız oyuncunun Cuma günü programını da açıklıyor. Falcao, güne sağlık kontrolüyle başlayacak. Saat 13.00'te Liv Hospital Hastanesi'nde olacak. Daha sonra Florya Tesisleri'nin yolunu tutacak.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLACAK?
Fatih Terim ve yeni takım arkadaşlarıyla buluşacak olan Kolombiyalı golcü, daha sonra Türk Telekom Stadı'nın yolunu tutacak. Galatasaray Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldikten sonra kendisini dört gözle bekleyen taraftarların karşısına çıkacak. Radamel Falcao 2+1 yıllık imzayı Galatasaraylıların şahitliğinde atacak. Tabii ki stattaki dev tören Galatasaray'ın kuruluş tarihini simgeleyen 19.05'te... En az 30 bin kişinin tribünde olması bekleniyor.

FALCAO PROTESTO ETTİ
Monaco'nun Metz ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna dahil edilen Falcao, bir kez daha G.Saray'dan yana tavır aldı. Kolombiyalı golcünün, antrenmanda aldığı darbeden dolayı Metz maçının kadrosundan çıkarıldığı açıklansa da aslında Kolombiyalı, transferinin geciktirilmesine bir tepki olarak forma giymediği ifade edildi. Kolombiya'dan Antenna- 2 TV'si de Falcao'nun kas sakatlığına çok da inanılmadığını da dile getirdi.

KALINIC MONACO'YA
Bu sezon Atletico Madrid kadrosunda düşünülmeyen Nikola Kalinic'e Monaco talip oldu. Takımla birlikte fiziksel idmanlara çıkan ancak taktiksel idmanlarda yer almayan Hırvat golcü, Atletico yönetiminden transferinde kolaylık istedi. Bunun üzerine Monaco'nun, transfer için yeniden girişimlere başladığı bildirildi. Menajer Ahmet Bulut, Monaco'nun bu hafta içinde bir forvet ile sözleşme imzalayacağını açıklamıştı.
  1. 19.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao perşembe günü İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN