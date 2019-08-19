Falcao perşembe günü İstanbul'da
Galatasaray, önce KAP'a açıklama yapacak. Falcao'nun kendisi ve ailesini taşıyacak 12 kişilik özel bir jetle Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak. Büyük bir coşku ile karşılanması beklenen golcü, taraftarlar önünde sözleşme imzalayacak
ÇIRAĞAN'DA KONAKLAYACAK
Falcao, perşembe akşamı ailesiyle birlikte Çırağan Palace Kempinski'de konaklayacak. Saat 22.00'de Etiler Nusret'te bir akşam yemeği planlanıyor. Falcao'nun transferini an ve an yakından takip eden ve özel haberleriyle rakiplerine büyük fark atan Fotomaç, yıldız oyuncunun Cuma günü programını da açıklıyor. Falcao, güne sağlık kontrolüyle başlayacak. Saat 13.00'te Liv Hospital Hastanesi'nde olacak. Daha sonra Florya Tesisleri'nin yolunu tutacak.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLACAK?
Fatih Terim ve yeni takım arkadaşlarıyla buluşacak olan Kolombiyalı golcü, daha sonra Türk Telekom Stadı'nın yolunu tutacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldikten sonra kendisini dört gözle bekleyen taraftarların karşısına çıkacak. Radamel Falcao 2+1 yıllık imzayı Galatasaraylıların şahitliğinde atacak. Tabii ki stattaki dev tören Galatasaray'ın kuruluş tarihini simgeleyen 19.05'te... En az 30 bin kişinin tribünde olması bekleniyor.
FALCAO PROTESTO ETTİ
Monaco'nun Metz ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna dahil edilen Falcao, bir kez daha G.Saray'dan yana tavır aldı. Kolombiyalı golcünün, antrenmanda aldığı darbeden dolayı Metz maçının kadrosundan çıkarıldığı açıklansa da aslında Kolombiyalı, transferinin geciktirilmesine bir tepki olarak forma giymediği ifade edildi. Kolombiya'dan Antenna- 2 TV'si de Falcao'nun kas sakatlığına çok da inanılmadığını da dile getirdi.
KALINIC MONACO'YA
Bu sezon Atletico Madrid kadrosunda düşünülmeyen Nikola Kalinic'e Monaco talip oldu. Takımla birlikte fiziksel idmanlara çıkan ancak taktiksel idmanlarda yer almayan Hırvat golcü, Atletico yönetiminden transferinde kolaylık istedi. Bunun üzerine Monaco'nun, transfer için yeniden girişimlere başladığı bildirildi. Menajer Ahmet Bulut, Monaco'nun bu hafta içinde bir forvet ile sözleşme imzalayacağını açıklamıştı.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Falcao perşembe günü İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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