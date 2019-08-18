Galatasaray'da orta saha çöktü
Selçuk İnan’ın penaltı kaçırması, Seri’nin katkı sağlayamaması, Belhanda’nın ikili mücadelelerde yerden kalkamaması mağlubiyetin ana nedenleri olarak gösterildi.
Sezonun ilk maçında deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olan G.Saray'da fatura orta sahaya kesildi. Yaptığı flaş transferlerle sezona hızlı bir giriş yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, penaltı kaçırdıkları maçta yeşil-siyahlılara boyun eğmekten kurtulamadı. Maça hızlı başlayan Aslan karşılaşma 0-0 devam ederken 29'uncu dakikada kaptan Selçuk İnan'ın ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı. Öne geçme şansını cömert bir şekilde harcayan sarı-kırmızılılar, 43'te Marcao'nun oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı ve dengeler tamamen değişti. Denizlispor ikinci yarıda attığı gollere geçen sezonun şampiyonunu 2-0 mağlup etmeyi başardı.
TAKIMA KATKI VEREMEDİLER
Sarı-kırmızı oyuncular arasında en sert eleştirileri orta sahada görev yapan isimler aldı. Penaltı atışından yararlanamayan Selçuk, ayrıca 5 de top kaybı yaptı. 17 Eylül 2016'daki Rizespor maçından bu yana Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçıran Selçuk'un bu kariyerinde kaçırdığı 3'üncü penaltı oldu. Orta sahanın önemli isimlerinden Belhanda, girdiği 16 ikili mücadelenin 13'ünü kaybetti ve sadece yüzde 19 başarı sağladı. İlk 45 dakika oyunda kalan yeni transfer Seri, 45 kez topla oynadı, 2 top çalma dışında takıma hiçbir katkısı olmadı. İkinci yarı oyuna giren Donk da 1 kilit pas ve 3 uzaklaştırma dışında takıma katkı vermedi.
EKSİKLERLE ZORLANIYOR
Galatasaray, Süper Lig'in son 5 sezonunda en az bir oyuncusunun kırmızı kart gördüğü 16 maçın sadece dördünü kazanabildi. Bu süreçte 5 beraberlik 7 mağlubiyet alındı.
DEPLASMAN FOBİSİ SÜRÜYOR
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 73 maçın sadece 13'ünü kaybetti. Ancak bu yenilgilerin tamamı deplasmanda geldi. Sarı-kırmızılılar 2015-16 sezonundan bu yana deplasmanda 24 mağlubiyet alırken, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin bu süreçte toplam 23 mağlubiyeti var.
*G.Saray, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştığı geride kalan iki sezonda sahasında 92 puanı (49+43) hanesine yazdırırken, deplasmanda ise toplam 52 (26+26) puan elde edebildi.
*Son iki sezonda Süper Lig'deki 12 mağlubiyetinin tamamını dış sahada yaşayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezonun ilk haftasında da deplasmanda çıktığı karşılaşmadan eli boş döndü.
*Sarı-kırmızılılar, cuma günü oynadığı son 35 maçın 18'inde puan kaybı yaşadı.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Galatasaray'da orta saha çöktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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