54 yıl sonra başına geldi
Sezona Denizlispor yenilgisi ile başlayan Galatasaray, 1965-1966 sezonundaki Vefaspor yenilgisinin ardından tam 54 yıl sonra ilk kez Süper Lig'e o sezon yükselen takımla yenilerek stat verdi.
Sezona Denizlispor yenilgisi ile başlayan Galatasaray, 1965-1966 sezonundaki Vefaspor yenilgisinin ardından tam 54 yıl sonra ilk kez Süper Lig'e o sezon yükselen takımla yenilerek stat verdi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 2011- 12 sezonundan sonra ilk kez mağlubiyetle başladı. O yıl ilk hafta Başakşehir'e 2-0 mağlup olan G.Saray, o sezonu şampiyon tamamlamıştı.
8 SEZON SONRA İLK MAÇTA KAYIP
Yeni? sezona deplasmanda 2-0'lık Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray, 8 sezon sonra lige yenilgiyle başladı. 2011- 2012 sezonunun ilk haftasında Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 7 sezon boyunca çıktığı ilk hafta maçlarında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
İLDİZ KAYBETMİYOR
Denizlispor'un teknik patronu Yücel İldiz, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile karşılaştığı 4 Süper Lig maçını da kaybetmedi. 2 galibiyet 2 beraberlik yaşadı. Bu arada Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son 21 maçın 20'sinde gol yiyen yeşilsiyahlar, Galatasaray maçını gol yemeden tamamladı.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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