54 yıl sonra başına geldi

Sezona Denizlispor yenilgisi ile başlayan Galatasaray, 1965-1966 sezonundaki Vefaspor yenilgisinin ardından tam 54 yıl sonra ilk kez Süper Lig'e o sezon yükselen takımla yenilerek stat verdi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 2011- 12 sezonundan sonra ilk kez mağlubiyetle başladı. O yıl ilk hafta Başakşehir'e 2-0 mağlup olan G.Saray, o sezonu şampiyon tamamlamıştı.

8 SEZON SONRA İLK MAÇTA KAYIP

Yeni? sezona deplasmanda 2-0'lık Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray, 8 sezon sonra lige yenilgiyle başladı. 2011- 2012 sezonunun ilk haftasında Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 7 sezon boyunca çıktığı ilk hafta maçlarında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

İLDİZ KAYBETMİYOR

Denizlispor'un teknik patronu Yücel İldiz, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile karşılaştığı 4 Süper Lig maçını da kaybetmedi. 2 galibiyet 2 beraberlik yaşadı. Bu arada Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son 21 maçın 20'sinde gol yiyen yeşilsiyahlar, Galatasaray maçını gol yemeden tamamladı.