Şampiyon perdeyi açıyor
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından bugün başlayacak. Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukla 26 Mayıs 2019'da tamamlanan 2018- 2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de, 62. sezonun perdesi Denizlispor-Galatasaray maçı ile başlayacak. Yeni sezonun açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından bugün başlayacak. Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukla 26 Mayıs 2019'da tamamlanan 2018- 2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de, 62. sezonun perdesi Denizlispor-Galatasaray maçı ile başlayacak. Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Denizlispor da geçen sezon TFF 1. Lig'i 72 puanla şampiyon bitirmişti.
FATİH TERİM YOK
Geçen sezon Başakşehir maçının ardından 3 maç ceza alan, 2 maçını dolduran Fatih Terim bugün de Galatasaray'ın başında yer almayacak. Fıtık ameliyatı olması nedeniyle Denizli'ye de gitmedi. Ayrıca Emre Akbaba, Şener, Emre Taşdemir, Sofiane Feghouli, Kostas Mitroglou ve Ozornwafor da kafilede bulunmuyor.
DEVRE 29 ARALIK'TA
Süper Lig'de Türkiye'nin 12 ilinden 18 takım mücadele edecek. Küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve Erzurumspor'un yerini Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep dolduracak. İlk yarı 29 Aralık'ta, sezon 17 Mayıs'ta bitecek.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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