Şampiyon perdeyi açıyor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından bugün başlayacak. Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukla 26 Mayıs 2019'da tamamlanan 2018- 2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de, 62. sezonun perdesi Denizlispor-Galatasaray maçı ile başlayacak. Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Denizlispor da geçen sezon TFF 1. Lig'i 72 puanla şampiyon bitirmişti.

FATİH TERİM YOK

Geçen sezon Başakşehir maçının ardından 3 maç ceza alan, 2 maçını dolduran Fatih Terim bugün de Galatasaray'ın başında yer almayacak. Fıtık ameliyatı olması nedeniyle Denizli'ye de gitmedi. Ayrıca Emre Akbaba, Şener, Emre Taşdemir, Sofiane Feghouli, Kostas Mitroglou ve Ozornwafor da kafilede bulunmuyor.

DEVRE 29 ARALIK'TA

Süper Lig'de Türkiye'nin 12 ilinden 18 takım mücadele edecek. Küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve Erzurumspor'un yerini Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep dolduracak. İlk yarı 29 Aralık'ta, sezon 17 Mayıs'ta bitecek.