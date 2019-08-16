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16 Ağustos 2019, Cuma
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Şampiyon perdeyi açıyor

Şampiyon perdeyi açıyor

'de 2019-2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından bugün başlayacak. 'ın kazandığı şampiyonlukla 2019'da tamamlanan 2018- 2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de, 62. sezonun perdesi Denizlispor-Galatasaray maçı ile başlayacak. Yeni sezonun açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

'de 2019-2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından bugün başlayacak. 'ın kazandığı şampiyonlukla 2019'da tamamlanan 2018- 2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de, 62. sezonun perdesi Denizlispor-Galatasaray maçı ile başlayacak. Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Denizlispor da geçen sezon 1. Lig'i 72 puanla şampiyon bitirmişti.

FATİH TERİM YOK
Geçen sezon maçının ardından 3 maç ceza alan, 2 maçını dolduran bugün de Galatasaray'ın başında yer almayacak. Fıtık ameliyatı olması nedeniyle 'ye de gitmedi. Ayrıca Emre Akbaba, Şener, Emre Taşdemir, Sofiane Feghouli, Kostas Mitroglou ve Ozornwafor da kafilede bulunmuyor.

DEVRE 29 ARALIK'TA
Süper Lig'de Türkiye'nin 12 ilinden 18 takım mücadele edecek. Küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve Erzurumspor'un yerini Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep dolduracak. İlk yarı 29 Aralık'ta, sezon 17 Mayıs'ta bitecek.

  1. 16.8.2019
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