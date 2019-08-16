En iyisi Cimbom’da
Steven Nzonzi, Serie A'da en fazla isabetli pas yapan (1481) ve en fazla top kapan oyuncu oldu (45). Galatasaray'da bu alanda zirvede yer alan isim Mariano'ydu.
Steven Nzonzi, Serie A'da en fazla isabetli pas yapan (1481) ve en fazla top kapan oyuncu oldu (45). Galatasaray'da bu alanda zirvede yer alan isim Mariano'ydu (1167 isabetli pas/40 top kapma)
GS HABER HATTI
* Denayer, Lyon'da kaptanlığa yükseldi.
* Katar'dan Alkass Channell, Süper Lig gol kralı Mbaye Diagne'nin Al Rayyan'a transferinin kapanmadığını iddia etti.
* Fernando Muslera'nın eşi bir de kız çocukları olacağını açıkladı.
* David Moyes: Souness bana, "Newcastle'ı çalıştırmak en az Galatasaray'ı çalıştırmak kadar zor" dedi.
48 MİLYON EURO
Ndiaye ve Fernando'yu gönderen Galatasaray orta sahasını Nzonzi ve Seri ile güçlendirdi. İki yıldızın, Transfermarkt'deki piyasa değeri 48 milyon euro...
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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