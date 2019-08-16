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16 Ağustos 2019, Cuma
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En iyisi Cimbom’da

En iyisi Cimbom’da

Steven Nzonzi, Serie A'da en fazla isabetli pas yapan (1481) ve en fazla top kapan oyuncu oldu (45). 'da bu alanda zirvede yer alan isim Mariano'ydu.

Steven Nzonzi, Serie A'da en fazla isabetli pas yapan (1481) ve en fazla top kapan oyuncu oldu (45). 'da bu alanda zirvede yer alan isim Mariano'ydu (1167 isabetli pas/40 top kapma)

GS HABER HATTI
* Denayer, 'da kaptanlığa yükseldi.

* 'dan Alkass Channell, gol kralı Mbaye Diagne'nin Al Rayyan'a transferinin kapanmadığını iddia etti.

* Muslera'nın eşi bir de kız çocukları olacağını açıkladı.

* : Souness bana, "Newcastle'ı çalıştırmak en az Galatasaray'ı çalıştırmak kadar zor" dedi.

48 MİLYON EURO
Ndiaye ve Fernando'yu gönderen Galatasaray orta sahasını Nzonzi ve Seri ile güçlendirdi. İki yıldızın, Transfermarkt'deki piyasa değeri 48 milyon euro...

  1. 16.8.2019
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