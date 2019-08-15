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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Nzonzi Cimbom'da

Nzonzi Cimbom'da

bir dünya yıldızını daha kaptı. Roma’nın 1.96’lık ön liberosu Aslan ile anlaştı. 30 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde ’da olacak

Yaz transfer döneminde , Emre Mor, Jean Michael Seri gibi yıldız isimleri kadrosuna katan bir önemli futbolcuyu daha bitirdi. 'yu Sevilla'ya sattığından beri ön libero arayan sarıkırmızılılar, Roma'dan Steven Nzonzi'yi 1+1 yıllığına kiraladı. 'nin de peşinde olduğu oyuncu, kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda sürdürmek istediğini söylemişti. 30 yaşındaki oyuncu, idari menajer Şükrü Hanedar'ın yürüttüğü pazarlıklar sonucu Cimbom'a "Evet" dedi. Sarı- kırmızılılar, Roma'ya herhangi bir bedel ödemeyecek. 3.5 milyon euro'yu bulan maaşının bir bölümünü de İtalyan kulübü karşılayacak.

İMZAYI ATACAK
Dün akşam üstü KAP'a yapılan açıklamayla transferi resmileşen Nzonzi, en kısa sürede 'a gelerek sağlık kontrolünden geçeİMZA ATACAK cek ve ardından resmi imzalar atılaracak
  1. 15.8.2019
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