Nzonzi Cimbom'da
Galatasaray bir dünya yıldızını daha kaptı. Roma’nın 1.96’lık ön liberosu Aslan ile anlaştı. 30 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde İstanbul’da olacak
İMZAYI ATACAK
Dün akşam üstü KAP'a yapılan açıklamayla transferi resmileşen Nzonzi, en kısa sürede İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeİMZA ATACAK cek ve ardından resmi imzalar atılaracak
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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