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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Efsanelere ortak jübile

Efsanelere ortak jübile

 yönetimi, futbolu bırakan iki unutulmaz futbolcu ve Wesley 'e ortak jübile yapmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, bu büyük organizasyon için , , Milan gibi takımlarla görüşme halinde...

Galatasaray yönetimi, futbolu bırakan iki unutulmaz futbolcu ve Wesley 'e ortak jübile yapmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, bu büyük organizasyon için , , Milan gibi takımlarla görüşme halinde... Şimdi bu tarihi buluşma için uygun takvim ve rakip aranıyor.
  1. 15.8.2019
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