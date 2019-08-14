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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray Nzonzi'yi 'a bildirdi

Galatasaray Nzonzi'yi KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 'nun boşluğunu Roma forması giyen Steven Nzonzi ile doldurdu. Sarı kırmızılı ekip yıldız ismi 'a bildirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip Roma forması giyen Steven Nzonzi transferini bitirdi.

Sarı Kırmızılı kulüp Steven Nzonzi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığnı 'a bildirdi.

İşte Galatasaray'ın KAP'a açıklaması;

Profesyonel futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Geçen sezon Roma formasıyla 39 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

  1. 14.08.2019
  2. Güncelleme: 14.08.2019 19:17
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