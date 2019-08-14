Galatasaray Nzonzi'yi KAP'a bildirdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fernando'nun boşluğunu Roma forması giyen Steven Nzonzi ile doldurdu. Sarı kırmızılı ekip yıldız ismi KAP'a bildirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip Roma forması giyen Steven Nzonzi transferini bitirdi.
Sarı Kırmızılı kulüp Steven Nzonzi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığnı KAP'a bildirdi.
İşte Galatasaray'ın KAP'a açıklaması;
Profesyonel futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Geçen sezon Roma formasıyla 39 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
- 14.08.2019
- Güncelleme: 14.08.2019 19:17
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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