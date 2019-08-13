Başakşehir elendi Galatasaray'a dev gelir! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ağustos 2019, Salı
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Başakşehir elendi Galatasaray'a dev gelir!

Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Turuncu-lacivertlilerin bu vedası doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde katılacak olan Galatasaray'ın kasasını doldurdu. İşte sarı-kırmızılı takımın dev kazancı...
13 Ağustos 2019 Salı 23:52 Güncelleme: 14.08.2019 00:09
Başakşehir elendi Galatasaray'a dev gelir!

Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olympiakos ile karşılaştı.

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Başakşehir elendi Galatasaray'a dev gelir!

İlk maçı 1-0 kaybeden temsilcimiz, ikinci maçtan da 2-0 mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Başakşehir elendi Galatasaray'a dev gelir!

Medipol Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Başakşehir elendi Galatasaray'a dev gelir!

Turuncu-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi Galatasaray'ın işine yaradı.

Başakşehir elendi Galatasaray'a dev gelir!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı garantilemişti.

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