Galatasaray'da kasa doldu transfer harekatı başladı

Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Turuncu-lacivertlilerin bu vedası doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde katılacak olan Galatasaray'ın kasasını doldurdu. 15 milyon Euro (94 milyon TL) ayak bastı parası alan Galatasaray; Başakşehir'in elenmesi ve katsayı sıralamasında Galatasaray'ın önünde olan PSV, Kiev, Porto ve Basel'in turnuvaya veda etmesi ile birlikte 11.1 milyon Euro'yu (70 milyon TL) daha kasasına koymayı garantiledi. Kasasını dolduran Galatasaray transferde de atağa kalktı. İşte son gelişmeler...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:22 Güncelleme: 14.08.2019 16:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





