Galatasaray'da kasa doldu transfer harekatı başladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da kasa doldu transfer harekatı başladı

Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Turuncu-lacivertlilerin bu vedası doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde katılacak olan Galatasaray'ın kasasını doldurdu. 15 milyon Euro (94 milyon TL) ayak bastı parası alan Galatasaray; Başakşehir'in elenmesi ve katsayı sıralamasında Galatasaray'ın önünde olan PSV, Kiev, Porto ve Basel'in turnuvaya veda etmesi ile birlikte 11.1 milyon Euro'yu (70 milyon TL) daha kasasına koymayı garantiledi. Kasasını dolduran Galatasaray transferde de atağa kalktı. İşte son gelişmeler...
14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:22 Güncelleme: 14.08.2019 16:22
Galatasaray'da kasa doldu transfer harekatı başladı

Galatasaray bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi tek temsil edecek takım.

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Galatasaray'da kasa doldu transfer harekatı başladı

Cimbom, Başakşehir'in de elenmesiyle büyük bir geliri kasasına koydu.

Galatasaray'da kasa doldu transfer harekatı başladı
Galatasaray'da kasa doldu transfer harekatı başladı

Sarı-kırmızılılar ayrıca Krasnodar'ın Porto'yu, Club Brugge'ün Dinamo Kiev'i, LASK Linz'in de Basel'i elemesinin ardından 3 milyon 324 bin Euro daha kasasına koydu.

Galatasaray'da kasa doldu transfer harekatı başladı

Kasasını dolduran Galatasaray transferde de atağa kalktı. İşte son gelişmeler...

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