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13 Ağustos 2019, Salı
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Terim&Feghouli ameliyat oldu

Terim&Feghouli ameliyat oldu

 teknik direktörü ve operasyon geçirdi. Bir süredir belinden rahatsızlık yaşayan Terim'in başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdiği açıklandı.

Galatasaray teknik direktörü ve operasyon geçirdi. Bir süredir belinden rahatsızlık yaşayan Terim'in başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdiği açıklandı. maçı dönüşü uçakta böbrek sancısı yaşayan Feghouli de endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirildi. İki ismin de iyi durumda olduğu bildirildi.

DURUMU BELİRSİZ
Böbrek taşı sancısı nedeniyle ameliyat edilen Feghouli'nin cuma akşamı oynanacak Denizlispor maçına yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.
  1. 13.8.2019
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