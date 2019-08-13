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13 Ağustos 2019, Salı
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35’lik Wesley futbolu bıraktı

35’lik Wesley futbolu bıraktı

Son olarak forması giyen , aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. kulübü, sarı-kırmızılı formayla 2 , 3'er kez de ve kaldıran 35 yaşındaki için bir teşekkür mesajı paylaştı.

Son olarak forması giyen , aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. kulübü, sarı-kırmızılı formayla 2 , 3'er kez de ve kaldıran 35 yaşındaki için bir teşekkür mesajı paylaştı.

  1. 13.8.2019
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