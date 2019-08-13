35’lik Wesley futbolu bıraktı
Son olarak Al Gharafa forması giyen Wesley Sneijder, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. Galatasaray kulübü, sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig, 3'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa kaldıran 35 yaşındaki Hollandalı yıldız için bir teşekkür mesajı paylaştı.
Son olarak Al Gharafa forması giyen Wesley Sneijder, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. Galatasaray kulübü, sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig, 3'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa kaldıran 35 yaşındaki Hollandalı yıldız için bir teşekkür mesajı paylaştı.
- 13.8.2019
-
Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
-
Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
35’lik Wesley futbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.