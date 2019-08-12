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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Özbek cephesinden 'a haciz iddialarına yanıt!

Özbek cephesinden Galatasaray'a haciz iddialarına yanıt!

ve , eski Başkanı 'in alacaklarına karşılık olarak kulübe haciz işlemleri başlatıldığı haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili ve 'nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:
"Bugün medyaya servis edilen haber nedeni ile aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Kulübü'nün resmi kayıtları ile sabit olduğu üzere şirketimize Ocak 2018 tarihi itibarı ile 20 milyon Euro'nun üzerinde borcu bulunmaktadır. Bu şirketimizin Galatasaray Spor Kulübü'nü mali açıdan desteklemek üzere yaptığı kasa kolaylığı neticesinde oluşmuştur. Aradan geçen 19 ay boyunca kulüp yönetimi, anılan borcun ne zaman veya ne surette ödeneceği hususunda en küçük bir öneri getirmemiştir. Galatasaray Spor Kulübü yönetimi ile şirketimiz arasında 03/07/2019 tarihinde yapılan toplantıda borcun tasfiyesi için bir ödeme planı vermek üzere şirketimizden 10 gün
süre istenmiş, bugüne kadar geçen 40 günlük süre zarfında da herhangi bir ödeme planı sunulmamıştır, buna rağmen şirketimiz tarafından Galatasaray Spor Kulübü'ne herhangi bir haciz işlemi yapılmamıştır.
Bugün basına servis edilen haberin Yönetim Kurulu Başkanımız 'i yıpratmaya yönelik olduğunu kamuoyuna duyururuz."

  1. 12.08.2019
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