Galatasaray'a Banega müjdesi! Geleceği tarih belli oldu

Galatasaray'ın transfer gündemi durulmuyor. Transfer sezonunun başlamasından bu yana birçok isim ile adı anılan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki son isim ise Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao'ydu. Bu transferde sona yaklaşan Galatasaray'a bir dönem ilgilendiği Ever Banega'dan da son dakika müjdesi geldi. İşte detaylar...