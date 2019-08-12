Galatasaray'a Banega müjdesi! Geleceği tarih belli oldu
Galatasaray'ın transfer gündemi durulmuyor. Transfer sezonunun başlamasından bu yana birçok isim ile adı anılan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki son isim ise Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao'ydu. Bu transferde sona yaklaşan Galatasaray'a bir dönem ilgilendiği Ever Banega'dan da son dakika müjdesi geldi. İşte detaylar...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:37
Güncelleme: 12.08.2019 16:37
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Spor Toto Süper Lig'de yeniden şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.
Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.
3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.