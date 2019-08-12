Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hat-trick

Cimbom'da işler iyi giderken mali kongrede kulüp bir anda karıştı. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi idari yönden ibra edilmeyince seçim yapılma durumu ortaya çıktı. Yönetim bunu mahkemeye taşıyıp 'durdurma' kararı aldırırken zorlu süreci kavgayla değil, barışçıl yöntemlerle sürdürdü. Sarı-kırmızılı camia içindeki çalkantıları futbol takımına yansıtmayan başkan Cengiz ve yönetimi art arda büyük başarılar da elde etti. Özellikle 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın büyük katkısıyla zorlu günler kupalarla aşıldı.



DESTEK ÇOK BÜYÜK

Başkan Mustafa Cengiz, tribünlerin de kendisine destek vermesiyle eli daha güçlü şekilde hareket etti. Bu şekilde de Cimbom'u kupadan kupaya taşıdı. İbrasızlık sonrası Mustafa Cengiz ve kurmayları, önce Türkiye Kupası zaferini tattı. Ardından Cimbom, Başakşehir'i yenerek 22. kez şampiyonluk müzesini kulübün müzesine taşıdı. Son olarak da TFF Süper Kupa finalinde Galatasaray, Akhisar'ı mağlup etmeyi başardı. Yönetim, transfer döneminde de coştu. Babel, Seri, Emre Mor gibi yıldızlar geldi. Radamel Falcao'nun da eli kulağında.



KAR EDEN TEK KULÜP

Süper Lig kulüpleri 31 Haziran- 30 Kasım dönemine ait finansal tabloları kısa süre önce açıkladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu dönemi ekside geçerken Galatasaray ise Mustafa Cengiz'in mali disiplin yöntemini eksiksiz uygulaması sonucu 2.9 milyon TL kar açıkladı. Bu 2001 yılındaki halka arzın ardından duyurulan ikinci kar dönemi oldu. Galatasaray taraftarı da yönetiminden memnun oldukları başkan Cengiz'e tam destek veriyor.

BAYRAM MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüp Kurban Bayramı dolayısı ile resmi hesaplarından bir mesaj yayımladı. Galatasaray Kulübü'nden Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz" açıklaması yapıldı.