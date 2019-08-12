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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Başkanı 'den hat-trick

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hat-trick

’da başkan , mart ayındaki ibrasızlık şoku yaşadı. Ancak süreci olgunlukla yönetti. Hem 3 kupa zaferi tattı hem de dünyaca ünlü oyuncuları kadroya kattı.

Cimbom'da işler iyi giderken kulüp bir anda karıştı. Başkan ve yönetimi idari yönden ibra edilmeyince seçim yapılma durumu ortaya çıktı. Yönetim bunu mahkemeye taşıyıp 'durdurma' kararı aldırırken zorlu süreci kavgayla değil, barışçıl yöntemlerle sürdürdü. Sarı-kırmızılı camia içindeki çalkantıları futbol takımına yansıtmayan başkan Cengiz ve yönetimi art arda büyük başarılar da elde etti. Özellikle 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın büyük katkısıyla zorlu günler kupalarla aşıldı.

DESTEK ÇOK BÜYÜK
Başkan Mustafa Cengiz, tribünlerin de kendisine destek vermesiyle eli daha güçlü şekilde hareket etti. Bu şekilde de Cimbom'u kupadan kupaya taşıdı. İbrasızlık sonrası Mustafa Cengiz ve kurmayları, önce zaferini tattı. Ardından Cimbom, 'i yenerek 22. kez şampiyonluk müzesini kulübün müzesine taşıdı. Son olarak da finalinde , Akhisar'ı mağlup etmeyi başardı. Yönetim, transfer döneminde de coştu. Babel, Seri, Emre Mor gibi yıldızlar geldi. 'nun da eli kulağında.

KAR EDEN TEK KULÜP
kulüpleri 31 Haziran- 30 Kasım dönemine ait finansal tabloları kısa süre önce açıkladı. ve bu dönemi ekside geçerken Galatasaray ise Mustafa Cengiz'in mali disiplin yöntemini eksiksiz uygulaması sonucu 2.9 milyon TL kar açıkladı. Bu 2001 yılındaki halka arzın ardından duyurulan ikinci kar dönemi oldu. Galatasaray taraftarı da yönetiminden memnun oldukları başkan Cengiz'e tam destek veriyor.

BAYRAM MESAJI
Sarı-kırmızılı kulüp Kurban Bayramı dolayısı ile resmi hesaplarından bir mesaj yayımladı. Galatasaray Kulübü'nden Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz" açıklaması yapıldı.

  1. 12.8.2019
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