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08 Ağustos 2019, Perşembe
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3 oyuncu ile devam

3 oyuncu ile devam

'nda 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'li oyuncular ve ile 'ın sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

'nda 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'li oyuncular ve ile 'ın sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Harrison ve Webster ile 1+1 yıllık, Auguste ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

  1. 8.8.2019
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