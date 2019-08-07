Kostas Mitroglou'na iki talip

Galatasaray'ın kadrosunda düşünülmeyen Kostas Mitroglou'na iki ciddi talip var. Golcü oyuncuyu Lecce ile Nantes istiyor. Beşiktaş'tan Burak'ı alamayan Lecce, Babacar için de yaptığı tekliften sonuç alamadı. İtalyan devinin, Mitroglou için Marsilya ile görüşeceği öğrenildi. Nantes'ın da Yunan golcüyü transfer etmek istediği ve Marsilya ile temas kurduğu öğrenildi.

BİLETLERE HÜCUM

1 Ağustos'ta İtalya'da Galatasaray'ı ağırlayacak Fiorentina'da maç biletlerine yoğun ilgi var. Mor Menekşeler'in eski hocaları Fatih Terim'i yeniden görmek için karşılaşmayı izlemeyi çok istedikleri belirtildi. Müsabaka 22.00'de başlayacak ve Smart Spor'dan yayınlanacak.