Kostas Mitroglou'na iki talip - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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'na iki talip

Kostas Mitroglou'na iki talip

'ın kadrosunda düşünülmeyen 'na iki ciddi talip var. Golcü oyuncuyu ile Nantes istiyor. 'tan Burak'ı alamayan Lecce, Babacar için de yaptığı tekliften sonuç alamadı.

'ın kadrosunda düşünülmeyen 'na iki ciddi talip var. Golcü oyuncuyu ile Nantes istiyor. 'tan Burak'ı alamayan Lecce, Babacar için de yaptığı tekliften sonuç alamadı. İtalyan devinin, Mitroglou için Marsilya ile görüşeceği öğrenildi. Nantes'ın da Yunan golcüyü transfer etmek istediği ve Marsilya ile temas kurduğu öğrenildi.

BİLETLERE HÜCUM
1 Ağustos'ta 'da Galatasaray'ı ağırlayacak 'da maç biletlerine yoğun ilgi var. 'in eski hocaları 'i yeniden görmek için karşılaşmayı izlemeyi çok istedikleri belirtildi. Müsabaka 22.00'de başlayacak ve 'dan yayınlanacak.

  1. 7.8.2019
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