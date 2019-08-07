Kostas Mitroglou'na iki talip
Galatasaray'ın kadrosunda düşünülmeyen Kostas Mitroglou'na iki ciddi talip var. Golcü oyuncuyu Lecce ile Nantes istiyor. Beşiktaş'tan Burak'ı alamayan Lecce, Babacar için de yaptığı tekliften sonuç alamadı.
Galatasaray'ın kadrosunda düşünülmeyen Kostas Mitroglou'na iki ciddi talip var. Golcü oyuncuyu Lecce ile Nantes istiyor. Beşiktaş'tan Burak'ı alamayan Lecce, Babacar için de yaptığı tekliften sonuç alamadı. İtalyan devinin, Mitroglou için Marsilya ile görüşeceği öğrenildi. Nantes'ın da Yunan golcüyü transfer etmek istediği ve Marsilya ile temas kurduğu öğrenildi.
BİLETLERE HÜCUM
1 Ağustos'ta İtalya'da Galatasaray'ı ağırlayacak Fiorentina'da maç biletlerine yoğun ilgi var. Mor Menekşeler'in eski hocaları Fatih Terim'i yeniden görmek için karşılaşmayı izlemeyi çok istedikleri belirtildi. Müsabaka 22.00'de başlayacak ve Smart Spor'dan yayınlanacak.
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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