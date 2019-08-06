Nihat Özdemir gündeme dair açıklamalarda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir NTV'de katıldığı bir programda gündeme dair açıklamarda bulundu.

"RIDVAN DİLMEN'İN TÜRK SPORU VE FENERBAHÇE İÇİN YAPTIKLARINI UNUTAMAM"

Yıldırım Demirören kaos döneminde gelmişti. İş dünyam yanında spor hayatım da var. Bu 25 yıllık maziye dayalı. Ankaragücü ile başladım. Yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği yaptım. Fenerbahçe'de Ali Şen döneminde görev aldım. Fenerbahçe'nin en güçlü yönetim kurulunda görev aldım ve herkesten bir şeyler öğrendim. Sonra Aziz Yıldırım döneminde görev aldım ve başkan vekilliği yaptım. En zor dönemde ben bulundum diyebilirim.

3 Temmuz sürecinde vardım. Mehmet Ali Aydınlar TFF başkanıydı. Rıdvan Dilmen'in Türk sporu ve Fenerbahçe için yaptıklarını unutamam. Türk sporu bitik noktadaydı. Burada önemli destekler vererek Türk futbolu yürümeye başladı. Sayın Demirören de kötü bir dönemde geldi. Bu zamandan daha kötüydü. Şu anda bunların altından kalkabiliriz. Demirören kaosun içine geldi ve 'Nihat Bey ben bu kaosu bitireceğim' dedi.

"BEİN SPORTS'U PARİS'TE ZİYARETE GİTTİK VE SÜREÇ BAŞLADI"

Şu anda zorluğun başka bir dönemindeyiz. Kulüpler, bizler el ele verirsek, Bankalar Birliği'nin desteği ile de bu işin altından kalkarız diye düşünüyorum. Biz göreve geldiğimiz zaman Bein Sports ile ilişkileri kucağımızda bulamadık. Son 1 yıldır bu iş devam ediyordu. Yayıncı kuruluş yetkilileri Yıldırım Demirören'e sıkıntılarını anlattılar. Ülkece seçim dönemlerinden geçtik. Şimdi geride bıraktık ama Ağustos'ta yaşadığımız sıkıntıların da etkileri var. 2018-2019 sezonu son taksidi biz görevi ve FIFA'nın seçimli kongresi vardı. O kongrede Bein Sports'u Paris'te ziyarete gittik ve süreç başladı. Kendilerine konuşarak, tartışarak bir noktaya yürüyeceğiz dedik. Bein Sports'u Türk futbolunun stratejik ortağı kabul ettik. Kulüplerin son taksidini ödeyin, kulüplere aktaralım dedik ve parayı hemen havale ettiler. Yeni sezonda anlaşma yapmadan ödeme yapmayacağını Yusuf Bey bize anlatmıştı. 2 ayda 14 toplantı yaptık. Kulüpler Birliği'nde toplantılar yaptık, durumu anlattık ve cuma günü son noktayı koyduk.

"BİZİM LİGİMİZ KÖTÜ BİR LİG DEĞİL"

Tüm kulüplerimize ödemeyi yaparak devam ediyoruz. Gelecek Mayıs'a kadar devam ediyoruz. Dolar bazında %10 civarında bir indirim yaptık ve ilk ödemeyi de yaptılar. Biz de Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerine tüm ödemeyi yaptık. 16-17'sinde de 2019 sezonu başlayacak.

Bizim ligimiz kötü bir lig değil. 83 milyon ve futbolu seven bir ülkeyiz. Önümüzdeki günlerde takımlarımız mali yapıları göz önüne getirdiğimiz zaman altyapıya önem vermekte mecbur kaldılar. Takımlarını gençleştirmeleri gerektiğini gördüler. Çok önemli futbolcular yetiştireceğimize inanıyorum. Yusuf Yazıcı gibi Milli Takım ve Trabzonspor'un önemli bir ismi Lille'e gitti. Bunu Beşiktaş'ta Cenk Tosun'da gördük. Fenerbahçe'de önemli bir oyuncusunu sattı.

"AĞUSTOS SONU İLE BİLANÇOLARI, BELGELERİ İNCELEMEYE BAŞLIYORUZ."

Her şeyimiz şeffaf ve açık. 1 Haziran'daki seçimli genel kurulda tüzük değişikliğine gittik. Lisan yönetmeliği de değişen en önemli konulardan biriydi. 7 kişiye çıkarttık ve atamasını yaptık. Esas mesele bu. Lisans yönetmeliğini takip edecek, yön verecek ve cezalar varsa tamamen bağımsız bir kurul meydana gelmesi lazım. Bu konularda ödün vermeyeceğiz. Ağustos sonu ile bilançoları, belgeleri incelemeye başlıyoruz. 18 takımı hemen inceleyeceğiz. 2 Eylül'de bunları ortaya koyacağız. Ocak'taki ara transfer dönemine bilanço incelemesi sonrası harcama limitlerini koyacağız. Limiti ilk sene için %30 geçebilir, ikinci sene %15 geçebilirsiniz ama üçüncü sene bu sıfıra düşüyor.

"10 KULÜBÜN YAPILANDIRMAYA İHTİYACI YOK"

Beyaz sayfa açarak yola başladık. Tüm kulüplerimizin desteğiyle, bir araya geldik, bunları konuştuk ve yola çıktık. Kadro kısıtlaması, transfer edilen futbolcuya lisans vermeme, puan silmeye kadar gidebiliyor. 'Verilebilir, olabilir' yok. Kesin olmalıdır. Bankalar Birliği bizden bunu istedi. Lisan yönetmeliğinde bunlar açık olarak yazılıyor ve kamuoyuna ilan ettik. Kulüplerimize de eğitim vererek yolumuza devam ediyoruz.

18 takımlı bir lig Süper Lig. 10 kulübün yapılandırmaya ihtiyacı yok. Hepsi 8 takım. Diğer 10 takımda sıkıntı yok. Başakşehir, Sivasspor, Gençlerbirliği...Şu anda 10 takımın yeniden yapılandırmaya ihtiyacı yok. 3 takım bitti. Antalyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü ile görüşmeler devam ediyor. Lig başlamadan 8 takımın bu işinin bitmesini istiyorum.

"FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR, BU SENE SON DAKİKADA CEZA ALMADILAR"

Herkes Türk futbolunun Türkiye için çok önemli bir özelliği olan, morali etkileyen önemli bir unsur olduğunu kimse unutmasın. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Kasapoğlu, Fikret Orman, Ali Koç, Göksel Gümüşdağ, Ahmet Ağaoğlu bu süreçlerde bize gerçekten çok destek oldular.

Finansal sistemi oturtabilir ve lisans kurulunu iyi çalıştırabilirsek, Türk futbolunun başlangıç noktası oldu diyebilirim. UEFA da bizi gözlüyor. Biz burada başarılı olursak UEFA önümüzü açmış olacak ve Türk futbolunu bekleyen cezalar ortadan kalkmış olacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor, bu sene son dakikada ceza almadılar. Katılamama kararı da olabilirdi.

"2024 İÇİN BİZİ GERÇEKTEN ÜZDÜLER"

2024 için bizi gerçekten üzdüler. Ben çok ümitliydim. Ali Koç ve Yıldırım Demirören Türkiye ekonomisini anlattılar ama umduğumuz oyu alamadık ve kaybettik. İnşallah ayın 14'ünde Süper Kupa'yı yapacağız. İstanbul altyapı ve ulaşım olarak Madrid'den daha iyi. İnşallah 6 ay sonra İstanbul'u trafiği çok rahatlamış bir il olarak göreceğiz. Yapılan yatırımları biliyorum.

Almanya'nın çok büyük ağırlığı vardı. Oy veren yönetim kurulu üyeleri üzerinde çok ağır baskısı vardı. Bu yoldan vazgeçmiş değiliz. Şimdi hedefimiz 2028 Avrupa Şampiyonası. Alma şansımızın yüksek olduğuna inanıyorum. Almamak için bir neden göremiyorum. İnşallah ben de görmüş olurum o günleri.

"SAYIN ŞENOL GÜNEŞ HOCAMIZA GÜVENİYORUM."

Grubumuzda 3 tane 9 puanlı takım var. Biz, Fransa ve İzlanda ve önümüzde 3 maç var. Bu 3 maçtan 9 puan alırsak, sonra Fransa ve final olacağını düşündüğüm İzlanda maçı var. Fatih Terim ile başlayan, Lucescu ile devam eden ve Şenol Güneş ile devam eden bir jenerasyon var. Şenol Güneş kendisi planlamasını yapmış ve takımların kamp yaptıkları yere gidiyor, teknik adamlarla, futbolcularla görüşüyor ve hazırlık maçlarını izliyor. Bunun faydalarını önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Bizim esas hedefimiz, 2020 Avrupa Şampiyonası, 2022 Katar ve FIFA sıralamasında 20'nin altına düşeceğimize inanıyorum. Kim Belçika FIFA sıralamasında birinci olacak diyebilirdi? İyi bir hocamız, jenerasyonumuz var. Hedeflerini anlatıyor. Sayın Şenol Güneş hocamıza güveniyorum.

"DİĞER KULÜPLER BİRLİĞİ ÜYELERİ DE GALATASARAY'I YANLARINDA GÖRMEK İSTİYORLAR."

Uzun zaman önce tatsız bir olay olmuştu ve milli takım İstanbul'dan uzak kalmıştı. Artık zamanı geldiğini düşündük. Vodafone Stadı, Saraçoğlu ve final olacağını düşündüğümüz maçı Galatasaray'ın stadında oynayacağız. İstanbulluların milli takımı özlediğini düşünüyoruz ve desteklemelerini istiyoruz.

Fikret Orman'a, Mustafa Cengiz'e birlik beraberlik içinde bir araya gelinirse daha faydalı devam edeceklerini ifade ediyorum. Sayın Cengiz ve Orman'ın iyi niyetli olduğunu görüyorum. Diğer Kulüpler Birliği üyeleri de Galatasaray'ı yanlarında görmek istiyorlar.

Rize maçında, Beşiktaş - Galatasaray maçında hata yapılmıştır diye o hakemlerle çalışmama kararı alınmadı. Tüm yıl boyunca sergiledikleri performanstan dolayı yeni MHK onlarla birlikte yürümeyeceklerini kabul ettiler ve bunu açıkladılar. Bağımsızdır ve elimizden geldiği kadar müdahaleci olmayacağız.

Kulüplerimiz bu işin ciddiyetini anlasın diye Kulüpler Birliği'ni ziyarete gittim. 18 kulübün olduğu yerde ödün verebiliriz ama lisans kurulunda ödün vermeyeceğiz. Bugün yapılacak transferler de bunun içinde. Sayın Zekeriya Alp'in yaptığı listeye kimsenin müdahalesi olmadı. Benim muhatap olduğum kişi Sayın Zekeriya Alp'tir.

"BENCE VAR'IN AÇIKLANMAMASI DOĞRUDUR."

Bence VAR'ın açıklanmaması doğrudur. Benim bile başkan olmama rağmen dinleme, bakma yetkim yok. Bazı savcı arkadaşlarımız VAR kayıtlarını gönderin şeklinde yazdılar. Bunun mümkünatı yok. UEFA da böyle istiyor. Bence geçen sene de VAR'da başarılıydık. Almanya'da, Fransa'da hatalar olmadı mı? Biz ilk dönemde iyiydik, sonraki dönem hatalar oldu. İnşallah iki dönem de şimdi iyi olacak.