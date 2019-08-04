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04 Ağustos 2019, Pazar
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fiyat artırdı!

Diagne fiyat artırdı!

'da gözler 'de... 'yi alarak Avrupa'nın devlerine çalım atan 'ın Al Rayyan takımının, Senegalli golcü içinde kesenin ağzını açtığı iddia edildi.

'da gözler 'de... 'yi alarak Avrupa'nın devlerine çalım atan 'ın Al Rayyan takımının, Senegalli golcü içinde kesenin ağzını açtığı iddia edildi. Daha önce Al Shabbab'dan 6 milyon euro isteyen Diagne'nin, Brahimi gibi 8 milyon euro talep ettiği iddia edildi.
  1. 4.8.2019
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