Galatasaray devleri solladı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en iyi takımları sıralamasında Paris Saint Germain, Manchester City, Roma gibi dev ekipleri geride bııraktı.
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