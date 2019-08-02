"Falcao stadyuma helikopterle inebilir"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Falcao transferine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Galatasaray Falcao transferinde aşama aşama basamakları tırmandı. Falcao, Türk Telekom Stadı'na helikopterle inebilir" ifadelerini kullandı.
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