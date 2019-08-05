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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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: Tigres’te kalacağım

Valencia: Tigres’te kalacağım

'ın Tigres'te forma giyen Enner 'yı da gündemine aldığı öne sürülmüştü. Ekvadorlu golcü, söz konusu iddialara yanıt verdi. Valencia, "Taraftarlarımız bana çok güzel davrandığı için kalarak onları mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.

'ın Tigres'te forma giyen Enner 'yı da gündemine aldığı öne sürülmüştü. Ekvadorlu golcü, söz konusu iddialara yanıt verdi. Valencia, "Taraftarlarımız bana çok güzel davrandığı için kalarak onları mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.

  1. 5.8.2019
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