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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Bakayoko iddiaları güçleniyor

Bakayoko iddiaları güçleniyor

'ın önüne menajerler sürpriz bir isim getirdi. 'nin geçen sezon 5 milyon euro kiralama bedeline Milan'a gönderdiği ...

'ın önüne menajerler sürpriz bir isim getirdi. 'nin geçen sezon 5 milyon euro kiralama bedeline Milan'a gönderdiği ... Chelsea'nin 2 sezon önce 40 milyon euro'ya aldığı Fildişili oyuncuyu elden çıkarmak istediği bildirildi. ekibinin Bakayoko'yu 20 milyon euro'ya satmaya hazır olduğu, yıllık kazancı 6 milyon sterlin olan 24 yaşındaki ön liberonun da teklifleri değerlendirdiği bildirildi. Talip çıkmazsa kiralık formülünün de masada olduğu ifade edildi.

  1. 5.8.2019
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