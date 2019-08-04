Mitroglou'na iki talip
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından gözden çıkarılan Yunan forvet Kostas Mitroglou'na gelen somut teklifler ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın Olympique Marsilya'dan kiraladığı ancak istediği verimi alamadığı golcü futbolcu Kostas Mitroglou'na iki talip çıktı.
Yahoo Sport France'ın haberine göre Fransız ekibi Nantes ve İspanyol temsilcis Leganes futbolcuyu kiralamak istiyor. Haberde Yunan golcünün kiralanması halinde maaşının bir kısmının da sarı-kırmızılı takım tarafından ödeneceği bilgisi paylaşıldı. Bu detay Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini çekti.
Galatasaray'a geçtiğimiz sezon devre arasında Fransa'dan kiralık olarak gelen Kostas Mitroglou, Süper Lig'de yalnızca 1 gole imzasını atmıştı.
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Mitroglou'na iki talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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