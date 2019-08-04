Galatasaray'ın Olympique Marsilya'dan kiraladığı ancak istediği verimi alamadığı golcü futbolcu Kostas Mitroglou'na iki talip çıktı.

Yahoo Sport France'ın haberine göre Fransız ekibi Nantes ve İspanyol temsilcis Leganes futbolcuyu kiralamak istiyor. Haberde Yunan golcünün kiralanması halinde maaşının bir kısmının da sarı-kırmızılı takım tarafından ödeneceği bilgisi paylaşıldı. Bu detay Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon devre arasında Fransa'dan kiralık olarak gelen Kostas Mitroglou, Süper Lig'de yalnızca 1 gole imzasını atmıştı.



