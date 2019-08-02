Mitroglou zora sokuyor

Marsilya'dan 1.5 sezon için kiralanan Kostas Mitroglou elde kalacak gibi. Yönetim, ikinci forvet olarak Cenk'i düşünürken, Yunan golcünün sözleşmesini feshedip göndermek amacında. Ancak 31 yaşındaki santrfor ayrılığa sıcak bakmıyor. Mitroglou, G.Saray formasıyla 9 maçta 2 gol atmıştı.