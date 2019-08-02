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02 Ağustos 2019, Cuma
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Mitroglou zora sokuyor

Mitroglou zora sokuyor

'dan 1.5 sezon için kiralanan elde kalacak gibi. , ikinci forvet olarak 'i düşünürken, Yunan golcünün sözleşmesini feshedip göndermek amacında. Ancak 31 yaşındaki santrfor ayrılığa sıcak bakmıyor.

'dan 1.5 sezon için kiralanan elde kalacak gibi. , ikinci forvet olarak 'i düşünürken, Yunan golcünün sözleşmesini feshedip göndermek amacında. Ancak 31 yaşındaki santrfor ayrılığa sıcak bakmıyor. Mitroglou, G.Saray formasıyla 9 maçta 2 gol atmıştı.

  1. 2.8.2019
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