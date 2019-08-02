Mitroglou zora sokuyor
Marsilya'dan 1.5 sezon için kiralanan Kostas Mitroglou elde kalacak gibi. Yönetim, ikinci forvet olarak Cenk'i düşünürken, Yunan golcünün sözleşmesini feshedip göndermek amacında. Ancak 31 yaşındaki santrfor ayrılığa sıcak bakmıyor.
Marsilya'dan 1.5 sezon için kiralanan Kostas Mitroglou elde kalacak gibi. Yönetim, ikinci forvet olarak Cenk'i düşünürken, Yunan golcünün sözleşmesini feshedip göndermek amacında. Ancak 31 yaşındaki santrfor ayrılığa sıcak bakmıyor. Mitroglou, G.Saray formasıyla 9 maçta 2 gol atmıştı.
- 2.8.2019
-
Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
-
‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
-
Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
Mitroglou zora sokuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.