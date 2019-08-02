‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın dün doğum günüydü. Tecrübeli çalıştırıcı 43 yaşına bastı. Sarı-kırmızılı kulüp, Şaş'ın doğum gününü kutlayıp "İyi ki doğdun Hasan hoca" ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın dün doğum günüydü. Tecrübeli çalıştırıcı 43 yaşına bastı. Sarı-kırmızılı kulüp, Şaş'ın doğum gününü kutlayıp "İyi ki doğdun Hasan hoca" ifadesini kullandı. Saat 17.30'da gerçekleşen idmanda futbolcular, hem Şaş'a hem de geçtiğimiz günlerde 46 yaşına basan Ümit Davala hocaya unlu-yumurtalı Brezilya usülü kutlama yaptı.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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