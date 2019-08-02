Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın dün doğum günüydü. Tecrübeli çalıştırıcı 43 yaşına bastı. Sarı-kırmızılı kulüp, Şaş'ın doğum gününü kutlayıp "İyi ki doğdun Hasan hoca" ifadesini kullandı. Saat 17.30'da gerçekleşen idmanda futbolcular, hem Şaş'a hem de geçtiğimiz günlerde 46 yaşına basan Ümit Davala hocaya unlu-yumurtalı Brezilya usülü kutlama yaptı.