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02 Ağustos 2019, Cuma
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’

‘İyi ki doğdun Hasan hoca’

'ın yardımcı antrenörü 'ın dün doğum günüydü. Tecrübeli çalıştırıcı 43 yaşına bastı. Sarı-kırmızılı kulüp, Şaş'ın kutlayıp "İyi ki doğdun Hasan hoca" ifadesini kullandı.

'ın yardımcı antrenörü 'ın dün doğum günüydü. Tecrübeli çalıştırıcı 43 yaşına bastı. Sarı-kırmızılı kulüp, Şaş'ın kutlayıp "İyi ki doğdun Hasan hoca" ifadesini kullandı. Saat 17.30'da gerçekleşen idmanda futbolcular, hem Şaş'a hem de geçtiğimiz günlerde 46 yaşına basan hocaya unlu-yumurtalı usülü kutlama yaptı.

  1. 2.8.2019
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