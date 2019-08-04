Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Diagne'nin satışı konusundaki belirsizlik sona eriyor. Sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Diagne'nin satışı kesinlik kazandı. Ancak golcü futbolcu için ödenecek bonservis bedeli Galatasaray taraftarları arasında şok etkisi yarattı.
4 Ağustos 2019 Pazar 13:46
Güncelleme: 04.08.2019 13:46
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da son dönemin en çok tartışılan konusu nihayet çözüme kavuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılara beklediği Mbaye Diagne müjdesi geldi.
Finansal Fair Play çevrevesinde futbolcu almak için satmak zorunda olan ve bu yüzden listenin başına Diagne'yi yazan Cim-Bom sonunda kurtuluyor.
Senegalli forvetle artık yolların ayrılacağı ve satışının gelecek hafta ortasında olacağı bildirildi.
Galatasaray, Diagne'yi satma konusunda ismi saklı tutulan bir kulüple anlaştı.