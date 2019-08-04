Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
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Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Diagne'nin satışı konusundaki belirsizlik sona eriyor. Sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Diagne'nin satışı kesinlik kazandı. Ancak golcü futbolcu için ödenecek bonservis bedeli Galatasaray taraftarları arasında şok etkisi yarattı.
4 Ağustos 2019 Pazar 13:46 Güncelleme: 04.08.2019 13:46
Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da son dönemin en çok tartışılan konusu nihayet çözüme kavuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılılara beklediği Mbaye Diagne müjdesi geldi.

Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli

Finansal Fair Play çevrevesinde futbolcu almak için satmak zorunda olan ve bu yüzden listenin başına Diagne'yi yazan Cim-Bom sonunda kurtuluyor.

Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli

Senegalli forvetle artık yolların ayrılacağı ve satışının gelecek hafta ortasında olacağı bildirildi.

Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Diagne'yi satma konusunda ismi saklı tutulan bir kulüple anlaştı.

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