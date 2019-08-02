Diagne 14 milyona satıldı
Senegalli yıldız, Katar’ın Al Rayyan kulübüne 14 milyon euro karşılığında gitti. 27 yaşındaki santrforun iki gün içinde başkent Doha’da olması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar sonunda Mbaye Diagne'yi göndermeyi başardı. Kasımpaşa'da attığı gollerle dikkat çekip, Galatasaray'a imza atan Senegalli yıldız, yeni yuvasında 11 kez fileleri sarssa da taraftarla yıldızı barışmamıştı. 13 milyon euro ödenerek alınan 27 yaşındaki santrfor, 14 milyon euro'ya Katar ekibi Al Rayyan'a satıldı. Porto'dan ayrılan Yacine Brahimi'yi astronomik bir maaşla kadrosuna katan Al Rayyan, Diagne'yi de ikna edince transfere nokta kondu. İki gün içerisinde Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi beklenen Diagne'nin arkasında eski Beşiktaşlı Tabata da olacak. 38'lik yıldız hâlâ oynuyor.
Diagne, sarı-kırmızılı formayla ligde 10, kupada 1 gol attı. Cimbom'da penaltıdan 6 gol bulan Diagne, beyaz noktadan 2 tane de ıskaladı.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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