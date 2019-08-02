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02 Ağustos 2019, Cuma
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Diagne 14 milyona satıldı

Diagne 14 milyona satıldı

Senegalli yıldız, ’ın Al Rayyan kulübüne 14 milyon euro karşılığında gitti. 27 yaşındaki santrforun iki gün içinde başkent ’da olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar sonunda Mbaye Diagne'yi göndermeyi başardı. 'da attığı gollerle dikkat çekip, 'a imza atan Senegalli yıldız, yeni yuvasında 11 kez fileleri sarssa da taraftarla yıldızı barışmamıştı. 13 milyon euro ödenerek alınan 27 yaşındaki santrfor, 14 milyon euro'ya ekibi Al Rayyan'a satıldı. Porto'dan ayrılan Yacine Brahimi'yi astronomik bir maaşla kadrosuna katan Al Rayyan, Diagne'yi de ikna edince transfere nokta kondu. İki gün içerisinde Katar'ın başkenti 'ya gitmesi beklenen Diagne'nin arkasında eski Beşiktaşlı Tabata da olacak. 38'lik yıldız hâlâ oynuyor.

Diagne, sarı-kırmızılı formayla ligde 10, kupada 1 gol attı. Cimbom'da penaltıdan 6 gol bulan Diagne, beyaz noktadan 2 tane de ıskaladı.

  1. 2.8.2019
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