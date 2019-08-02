Diagne 14 milyona satıldı

Sarı-kırmızılılar sonunda Mbaye Diagne'yi göndermeyi başardı. Kasımpaşa'da attığı gollerle dikkat çekip, Galatasaray'a imza atan Senegalli yıldız, yeni yuvasında 11 kez fileleri sarssa da taraftarla yıldızı barışmamıştı. 13 milyon euro ödenerek alınan 27 yaşındaki santrfor, 14 milyon euro'ya Katar ekibi Al Rayyan'a satıldı. Porto'dan ayrılan Yacine Brahimi'yi astronomik bir maaşla kadrosuna katan Al Rayyan, Diagne'yi de ikna edince transfere nokta kondu. İki gün içerisinde Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi beklenen Diagne'nin arkasında eski Beşiktaşlı Tabata da olacak. 38'lik yıldız hâlâ oynuyor.

Diagne, sarı-kırmızılı formayla ligde 10, kupada 1 gol attı. Cimbom'da penaltıdan 6 gol bulan Diagne, beyaz noktadan 2 tane de ıskaladı.