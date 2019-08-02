Milan istedi Galatasaray’ı seçtim - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Milan istedi Galatasaray’ı seçtim

istedi ’ı seçtim

Milan istedi Galatasaray’ı seçtim

Yeni  , dün basına açık olan antrenman öncesi soruları yanıtladı. Gelmeden önce vatandaşı Drogba ile görüşmediğini söyleyen yıldız orta saha, " gibi büyük bir kulüp sizi istediğinde buna hayır diyemezsiniz.

Yeni , dün basına açık olan antrenman öncesi soruları yanıtladı. Gelmeden önce vatandaşı Drogba ile görüşmediğini söyleyen yıldız orta saha, " gibi büyük bir kulüp sizi istediğinde buna hayır diyemezsiniz. 'dan da teklif vardı ama yöneticilerin yaklaşımı ve taraftarların mesajları ikna etti" dedi. Seri, 'in çok sıcak davrandığını ile yeniden uyumlu olmak istediğini belirtti.

  1. 2.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milan istedi Galatasaray’ı seçtim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN