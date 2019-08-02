Milan istedi Galatasaray’ı seçtim

Yeni transfer Jean Micheal Seri, dün basına açık olan antrenman öncesi soruları yanıtladı. Gelmeden önce vatandaşı Drogba ile görüşmediğini söyleyen yıldız orta saha, "Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediğinde buna hayır diyemezsiniz. Milan'dan da teklif vardı ama yöneticilerin yaklaşımı ve taraftarların mesajları ikna etti" dedi. Seri, Fatih Terim'in çok sıcak davrandığını Belhanda ile yeniden uyumlu olmak istediğini belirtti.