Milan istedi Galatasaray’ı seçtim
Yeni transfer Jean Micheal Seri, dün basına açık olan antrenman öncesi soruları yanıtladı. Gelmeden önce vatandaşı Drogba ile görüşmediğini söyleyen yıldız orta saha, "Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediğinde buna hayır diyemezsiniz.
Yeni transfer Jean Micheal Seri, dün basına açık olan antrenman öncesi soruları yanıtladı. Gelmeden önce vatandaşı Drogba ile görüşmediğini söyleyen yıldız orta saha, "Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediğinde buna hayır diyemezsiniz. Milan'dan da teklif vardı ama yöneticilerin yaklaşımı ve taraftarların mesajları ikna etti" dedi. Seri, Fatih Terim'in çok sıcak davrandığını Belhanda ile yeniden uyumlu olmak istediğini belirtti.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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