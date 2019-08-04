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04 Ağustos 2019, Pazar
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Ismael Bennacer resmen 'da

Ismael Bennacer resmen Milan'da

Adı bir süre önce 'la da anılan ancak 'a söz verdiği için sarı-kırmızılı takımın teklifini geri çeviren Ismael Bennacer, İtalyan ekibiyle resmen sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından , Empoli fotmasıyla iyi bir sezonu geride bırakan Cezayirli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

'ın da istediği 21 yaşındaki yıldız futbolcu İtalyan ekibine daha önce söz verdiği için sarı-kırmızılıların teklifini reddetmişti. Bennacer Milan'la 5 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

Skt Italia'da yer alan habere göre Milan bu transfer için 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

  1. 04.08.2019
  2. Güncelleme: 04.08.2019 11:05
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