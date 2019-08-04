Ismael Bennacer resmen Milan'da

İtalya Serie A takımlarından Milan, Empoli fotmasıyla iyi bir sezonu geride bırakan Cezayirli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'ın da istediği 21 yaşındaki yıldız futbolcu İtalyan ekibine daha önce söz verdiği için sarı-kırmızılıların teklifini reddetmişti. Bennacer Milan'la 5 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

Skt Italia'da yer alan habere göre Milan bu transfer için 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.