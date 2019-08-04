Ismael Bennacer resmen Milan'da
Adı bir süre önce Galatasaray'la da anılan ancak Milan'a söz verdiği için sarı-kırmızılı takımın teklifini geri çeviren Ismael Bennacer, İtalyan ekibiyle resmen sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Milan, Empoli fotmasıyla iyi bir sezonu geride bırakan Cezayirli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray'ın da istediği 21 yaşındaki yıldız futbolcu İtalyan ekibine daha önce söz verdiği için sarı-kırmızılıların teklifini reddetmişti. Bennacer Milan'la 5 yıllık sözleşmeye imzasını attı.
Skt Italia'da yer alan habere göre Milan bu transfer için 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
- 04.08.2019
- Güncelleme: 04.08.2019 11:05
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Ismael Bennacer resmen Milan'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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