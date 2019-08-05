Hakan Çalhanoğlu bombası
Galatasaray için yeniden Hakan Çalhanoğlu iddiası gündeme geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Leipzig ve Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray için yeniden Hakan Çalhanoğlu iddiası gündeme geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Leipzig ve Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı. La Gazetta Dello Sport'un haberine göre ise Hakan, ayrılmaya sıcak bakmıyor ama Milan'ın orta sahaya yaptığı transferlerin ardından milli futbolcunun ayrılık ihtimali arttı.
LA GAZZETTA DELLO
SPORT, "Milan, Hakan'ın maliyetinden kurtulmak için kiralık gitmesine izin verecek" şeklinde yazdı.
O GÜN GELDİ Mİ?
Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Galatasaray taraftarı olduğunu itiraf etmiş ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini aktarmıştı.
- 5.8.2019
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Hakan Çalhanoğlu bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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