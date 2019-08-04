Mariano'dan ayrılık açıklaması! Galatasaray son dakika transfer haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
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'dan ayrılık açıklaması! son dakika haberleri...

Mariano'dan ayrılık açıklaması! Galatasaray son dakika transfer haberleri...

'ın Yunan ekibi Panathinaikos'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mariano söylentilerine karşılık "Bir senelik kontratım var. Eğer böyle bir oyuncu varsa diğer kulüplerin ilgi göstermesi gayet normal. Galatasaray forması altında kontratımı tamamlamak istiyorum. Sonra ne olur bilmiyorum." şeklinde konuştu.

'ın sağ bek oyuncusu , yeni sezonda kupalar kazanmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Sarı kırmızılı takımın oyuncuları Mariano, Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mariano, hazırlık maçlarında çok iyi performans gösterdiğinin belirtilmesi üzerine, "Sadece benim performansım değil, tüm takımın performansı böyle. Galatasaray'da oynuyorsanız her zaman şampiyon olmak ve etkin oynamak zorundasınız. Geçen sene çok güzel bir sezon geçirdik. Bu sezon da çok iyi hazırlandık. TFF Süper Kupa maçında odaklandık ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mariano, adının söylentileriyle anıldığının ifade edilmesine karşılık, "Bir senelik kontratım var. Eğer böyle bir oyuncu varsa diğer kulüplerin ilgi göstermesi gayet normal. Bir senem kaldı ve Galatasaray forması altında kontratımı tamamlamak istiyorum. Sonra ne olur, ne biter bilmiyorum. Bu senelik kontratımı tamamlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Babel'in çok kaliteli bir oyuncu olduğunu da kaydeden Mariano, "Bunu çok kısa sürede gösterdi. İspanya'da birbirimize rakip olmuştuk. Geldi, takıma kısa sürede adapte oldu. Bize yardımcı oluyor. Ligimize alışkın ve bize çok şey katacaktır." dedi.

Mariano, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ever Banega ile ilgili bir soruya, "Banega'yla Sevilla'da birlikte oynamak benim için ayrıcalıktı. İnsan olarak da çok sevdiğim biri, çok kaliteli bir oyuncu. Bir gün Galatasaray'a gelir ve birlikte oynarsak çok mutlu olurum. Gelirse bize de çok katkısı olacaktır." yanıtını verdi.

  1. 04.08.2019
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