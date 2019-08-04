Galatasaray'dan transfer atağı! İşte Fatih Terim'in son gözdesi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
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Galatasaray'dan transfer atağı! İşte Fatih Terim'in son gözdesi

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip transferde atağa kaltı. Fatih Terim'in isteği üzerine Cimbom, yıldız bir transfer için girişimlerini arttırdı.

4 Ağustos 2019 Pazar 08:43 Güncelleme: 04.08.2019 08:46
Galatasaray'dan transfer atağı! İşte Fatih Terim'in son gözdesi

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan transfer atağı! İşte Fatih Terim'in son gözdesi

Gelecek sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan sarı-kırmızılılar transferde atağa kalktı.

Galatasaray'dan transfer atağı! İşte Fatih Terim'in son gözdesi

Fernando'nun takımdan ayrılmasının ardından orta saha için arayışlar başladı.

Galatasaray'dan transfer atağı! İşte Fatih Terim'in son gözdesi

Daha önce bir çok isim gündeme gelse de Galatasaray'da orta saha transferi henüz sonuçlanmadı.

Galatasaray'dan transfer atağı! İşte Fatih Terim'in son gözdesi

Ligin başlamasına sayılı günler kala Fatih Terim, transferlerin ligden önce açıklanması gerektiğini yönetime iletti.

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