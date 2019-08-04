Galatasaray'dan transfer atağı! İşte Fatih Terim'in son gözdesi

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip transferde atağa kaltı. Fatih Terim'in isteği üzerine Cimbom, yıldız bir transfer için girişimlerini arttırdı.