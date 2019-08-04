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Galatasaray'dan transfer atağı! İşte Fatih Terim'in son gözdesi
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip transferde atağa kaltı. Fatih Terim'in isteği üzerine Cimbom, yıldız bir transfer için girişimlerini arttırdı.
4 Ağustos 2019 Pazar 08:43 Güncelleme: 04.08.2019 08:46
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Ligin başlamasına sayılı günler kala Fatih Terim, transferlerin ligden önce açıklanması gerektiğini yönetime iletti.
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