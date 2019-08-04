Galatasaray'da Falcao olmazsa o yıldız gelecek! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Falcao olmazsa o yıldız gelecek!

Galatasaray'da Falcao olmazsa o yıldız gelecek!

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Monaco forması giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Falcao'nun transferinin gerçekleşmeme ihtimalini de göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı yöneticiler, 33 yaşındaki futbolcunun alternatifini belirledi. İşte detaylar...
4 Ağustos 2019 Pazar 07:01
Galatasaray'da Falcao olmazsa o yıldız gelecek!

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Falcao olmazsa o yıldız gelecek!

Tam 9 isimle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi.

Galatasaray'da Falcao olmazsa o yıldız gelecek!

Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollarını ayıran, Mbaye Diagne'nin de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cimbom'un bir numaralı forvet adayı ise Radamel Falcao...

Galatasaray'da Falcao olmazsa o yıldız gelecek!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Radamel Falcao'nun kulübü Monaco bonservis talebinde ısrar ediyor.

Galatasaray'da Falcao olmazsa o yıldız gelecek!

Kolombiyalı yıldız için yoğun mesai hercayan yönetim, anlaşma sağlanamaması ihtimalini de göz ardı etmiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN