Galatasaray'da Falcao olmazsa o yıldız gelecek!

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Monaco forması giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Falcao'nun transferinin gerçekleşmeme ihtimalini de göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı yöneticiler, 33 yaşındaki futbolcunun alternatifini belirledi. İşte detaylar...
4 Ağustos 2019 Pazar 07:01
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Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da çalışmalar aralıksız devam ediyor.
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Tam 9 isimle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi.
Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollarını ayıran, Mbaye Diagne'nin de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cimbom'un bir numaralı forvet adayı ise Radamel Falcao...
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Radamel Falcao'nun kulübü Monaco bonservis talebinde ısrar ediyor.
Kolombiyalı yıldız için yoğun mesai hercayan yönetim, anlaşma sağlanamaması ihtimalini de göz ardı etmiyor.