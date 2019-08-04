Falcao'dan bir hamle daha! Galatasaray...
Galatasaray'ın transfer gündeminin en tepesinde yer alan yıldız golcü Radamel Falcao, sosyal medyadan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor.
Daha önce Galatasaray taraftarlarının bir videosunu beğenen, ardından Fernando Muslera'yı takip eden Falcao, Galatasaray'a transfer görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut'u Instagram'dan takip etti. 33 yaşındaki Falcao Ahmet Bulut'la birlikte bir diğer Türk menajer Özgün Koyutürk'ü de takip etti.
Özgün Koyutürk, Jean Michael Seri'nin Galatasaray'a transferinde rol oynamıştı.
Ayrıca Falcao için görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut da Monaco'dan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
- 04.08.2019
- Mitroglou'na iki talip
- Ferdi Kadıoğlu için karar verildi! Real Madrid sonrası... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
- Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek 2019? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?
- Zenit taraftarından Malcom'a ırkçı pankart
- Gary Medel'den kafa karıştıran yorum: Dönüyor muyuz?
-
Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
-
Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
-
Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Falcao'dan bir hamle daha! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.