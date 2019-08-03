Aslan Emre
Sarı-kırmızılılar, Emre Mor transferini resmen açıkladı. KAP'a yapılan bildirime göre; Celta Vigo'ya 1 yıllık kiralama bedeli olarak 650 bin euro ödenecek.
Sarı-kırmızılılar, Emre Mor transferini resmen açıkladı. KAP'a yapılan bildirime göre; Celta Vigo'ya 1 yıllık kiralama bedeli olarak 650 bin euro ödenecek. 22 yaşındaki yıldıza ise bu sezonluk 725 bin euro verilecek. Sarı-kırmızılılar 31 Mayıs 2010 tarihine kadar 8 milyon euro ödediği takdirde Mor'un bonservisini alabilecek. Galatasaray'a gelmenin kendisi için büyük bir hayal olduğunu belirten Emre Mor, "Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum ve tekrar antrenmanlara başlayacağım için çok mutluyum. Başkanımıza bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. İki zor sezon geçirdim. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve tekrar sahaya çıkmayı iple çekiyorum" ifadelerini kullandı
'BAŞARIYA KOŞARIZ'
Galatasaray taraftarlarına seslenen Emre Mor, "Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için çok heyecanlıyım. Umarım beraber birçok gol sevinci yaşayıp yeni başarılara koşacağız" diye konuştu. Emre'nin G.Saray taraftarı olduğu biliniyordu.
BİLGE TERİM!
Aslan, Emre Mor'un klibini yayınladı. Fatih Terim'in sözünden alıntı yapan Mor, "Bilge bir adamın dediği gibi; "Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin." Yenilmedim, çünkü asla vazgeçmedim" diyor.
'SAYGIM SONSUZ'
Terim'e övgüler yağdıran Emre Mor, "Benim için en iyi teknik direktör. İlişkimiz çok iyi, birbirimizi yakından tanıyoruz. Çok büyük saygı duyuyorum. Yakalayacağımız başarılar için sabırsızlanıyorum" dedi.
BURASI ONUN EVİ
Başkan Mustafa Cengiz, "Türkiye, Emre'nin yuvası ve Galatasaray artık onun evi. Emre'nin Allah vergisi yeteneklerini en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Huzurla oynayacaktır. Kendisine 'hoş geldin' diyorum" şeklinde konuştu.
BİR AY UĞRAŞTIK
2. Başkan Abdurrahim Albayrak, "Emre'ye evine 'hoş geldi' diyoruz. G.Saray taraftarları kendisini heyecanla bekliyor. Bir aydır biz kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Emre'nin Galatasaray'a gelme konusunda ne kadar heyecanlı ne kadar istekli olduğunu biliyorum" açıklamasını yaptı.
'BAŞARIYA KOŞARIZ'
Galatasaray taraftarlarına seslenen Emre Mor, "Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için çok heyecanlıyım. Umarım beraber birçok gol sevinci yaşayıp yeni başarılara koşacağız" diye konuştu. Emre'nin G.Saray taraftarı olduğu biliniyordu.
BİLGE TERİM!
Aslan, Emre Mor'un klibini yayınladı. Fatih Terim'in sözünden alıntı yapan Mor, "Bilge bir adamın dediği gibi; "Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin." Yenilmedim, çünkü asla vazgeçmedim" diyor.
'SAYGIM SONSUZ'
Terim'e övgüler yağdıran Emre Mor, "Benim için en iyi teknik direktör. İlişkimiz çok iyi, birbirimizi yakından tanıyoruz. Çok büyük saygı duyuyorum. Yakalayacağımız başarılar için sabırsızlanıyorum" dedi.
BURASI ONUN EVİ
Başkan Mustafa Cengiz, "Türkiye, Emre'nin yuvası ve Galatasaray artık onun evi. Emre'nin Allah vergisi yeteneklerini en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Huzurla oynayacaktır. Kendisine 'hoş geldin' diyorum" şeklinde konuştu.
BİR AY UĞRAŞTIK
2. Başkan Abdurrahim Albayrak, "Emre'ye evine 'hoş geldi' diyoruz. G.Saray taraftarları kendisini heyecanla bekliyor. Bir aydır biz kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Emre'nin Galatasaray'a gelme konusunda ne kadar heyecanlı ne kadar istekli olduğunu biliyorum" açıklamasını yaptı.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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