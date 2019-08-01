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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Kral geliyor kral

Kral geliyor kral

Cimbom dünya çapında büyük yankı uyandıracak transfere son noktayı koymak üzere. Kolombiyalı süper golcü ile anlaşan G.Saray, yıldız futbolcunun kulübü Monaco ile de son pürüzü çözmek üzere.

Cimbom dünya çapında büyük yankı uyandıracak transfere son noktayı koymak üzere. Kolombiyalı süper golcü ile anlaşan G.Saray, yıldız futbolcunun kulübü Monaco ile de son pürüzü çözmek üzere. G.Saray adına menajer ve Falcao'nun menajeri dün Monaco yöneticileriyle masaya oturdu.

Bulut ve Mendes'in, 33 yaşındaki Falcao için 3 milyon euro isteyen Monaco'yu 1 milyon euro'ya razı etmeleri bekleniyor. Ahmet Bulut'un 'dan yaptığı paylaşım Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırırken, Falcao'nun da 'dan "Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun" diye yazması coşkuyu iyice artırdı.

REKOR ONA AİT
Falcao 2011-12 sezonunda 'nde 14 maçta 17 gol atarak gol kralı oldu. Falcao, Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanına sahip.

DAVALA 'BEĞENDİ'
'in yardımcısı , Falcao'nun forması giydiği ve "Radamel Falcao ile anlaşıldı" sözlerinin kullanıldığı paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

TARAFTAR AŞKINA
'nın Caracol radyosu, Falcao için "Seyircisiz Monaco'da oynamak yerine ateşli Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak olmaktan büyük heyecan duyuyor" ifadesini kullandı.

  1. 1.8.2019
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