Christian Luyindama 15 milyon euro
Galatasaray yönetimi, yarım sezonda takımın değişmezleri arasına girmeyi başaran Luyindama için 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini aldı. DR Kongolu oyuncu böylece Galatasaray'a 8 milyon euro'ya mal oldu.
Galatasaray yönetimi, yarım sezonda takımın değişmezleri arasına girmeyi başaran Luyindama için 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini aldı. DR Kongolu oyuncu böylece Galatasaray'a 8 milyon euro'ya mal oldu. İngiltere'den ise Aston Villa'nın Luyindama'ya talip olduğu iddiaları gelmeye devam ediyor. Terim, Luyindama'yı satmayı düşünmüyor ama yönetime de iletti: 15 milyon euro'ya çıkarlarsa satabiliriz.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
Christian Luyindama 15 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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