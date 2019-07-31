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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Christian 15 milyon euro

Christian Luyindama 15 milyon euro

yönetimi, yarım sezonda takımın değişmezleri arasına girmeyi başaran için 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini aldı. DR Kongolu oyuncu böylece Galatasaray'a 8 milyon euro'ya mal oldu.

yönetimi, yarım sezonda takımın değişmezleri arasına girmeyi başaran için 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini aldı. DR Kongolu oyuncu böylece Galatasaray'a 8 milyon euro'ya mal oldu. 'den ise 'nın Luyindama'ya talip olduğu iddiaları gelmeye devam ediyor. Terim, Luyindama'yı satmayı düşünmüyor ama yönetime de iletti: 15 milyon euro'ya çıkarlarsa satabiliriz.

  1. 31.7.2019
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