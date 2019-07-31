Christian Luyindama 15 milyon euro

Galatasaray yönetimi, yarım sezonda takımın değişmezleri arasına girmeyi başaran Luyindama için 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini aldı. DR Kongolu oyuncu böylece Galatasaray'a 8 milyon euro'ya mal oldu. İngiltere'den ise Aston Villa'nın Luyindama'ya talip olduğu iddiaları gelmeye devam ediyor. Terim, Luyindama'yı satmayı düşünmüyor ama yönetime de iletti: 15 milyon euro'ya çıkarlarsa satabiliriz.