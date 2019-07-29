Feghouli Süper Kupa’yı kaçıracak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Feghouli Süper Kupa’yı kaçıracak

Feghouli ’yı kaçıracak

Feghouli Süper Kupa’yı kaçıracak

öncesi Feghouli konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Cezayir ile 'nı kazanan yıldız orta saha, Akhisar maçını kaçıracak.

öncesi Feghouli konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Cezayir ile 'nı kazanan yıldız orta saha, Akhisar maçını kaçıracak. Cezayir'le 'nı kazanan ve sezonun ardından uzun süre milli takımda ter döken Feghouli'ye izin verildi. Terim, 29 yaşındaki yıldıza Terim 9 Ağustos'a kadar izin verdi.
  1. 29.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Feghouli Süper Kupa’yı kaçıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN