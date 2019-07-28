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28 Temmuz 2019, Pazar
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’a kesiği

Emre Mor’a Beşiktaş kesiği

'le bir araya gelen , konusunu masaya yatırdı. Terim'in, Emre'nin 'yla görüşüp "Beni 'a al" dediğini öğrenmesi üzerine genç oyuncudan kesin olarak vazgeçtiği ve bunu da Albayrak'a ilettiği öğrenildi.

'le bir araya gelen , konusunu masaya yatırdı. Terim'in, Emre'nin 'yla görüşüp "Beni 'a al" dediğini öğrenmesi üzerine genç oyuncudan kesin olarak vazgeçtiği ve bunu da Albayrak'a ilettiği öğrenildi. Bu arada La Gazzetta dello Sport, '21 yaşında başlamadan biten bir hikaye' diye Emre Mor'u kaleme aldı.

  1. 28.7.2019
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