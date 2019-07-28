Fatih Terim'le bir araya gelen Abdurrahim Albayrak, Emre Mor konusunu masaya yatırdı. Terim'in, Emre'nin Abdullah Avcı'yla görüşüp "Beni Beşiktaş'a al" dediğini öğrenmesi üzerine genç oyuncudan kesin olarak vazgeçtiği ve bunu da Albayrak'a ilettiği öğrenildi.
Fatih Terim'le bir araya gelen Abdurrahim Albayrak, Emre Mor konusunu masaya yatırdı. Terim'in, Emre'nin Abdullah Avcı'yla görüşüp "Beni Beşiktaş'a al" dediğini öğrenmesi üzerine genç oyuncudan kesin olarak vazgeçtiği ve bunu da Albayrak'a ilettiği öğrenildi. Bu arada La Gazzetta dello Sport, '21 yaşında başlamadan biten bir hikaye' diye Emre Mor'u kaleme aldı.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Emre Mor’a Beşiktaş kesiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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