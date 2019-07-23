Emre Mor: Lütfen artık durun
Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor, kendi adına konuşan tüm menajerlerin artık bu duruma bir son vermesini istedi. Yıldız oyuncu, sosyal medyadan menajeriyle ilgili açıklama yaptı.
REDDEDİLDİ
Emre Mor'un transferiyle ilgili bir iddia da Mundo Deportivo'dan geldi. Haberde, Galatasaray, Celta Vigo'ya yaklaşık 2 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifi yaptı ancak İspanyol kulübü bunu kabul etmedi.
- 23.7.2019
-
Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
-
Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
-
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Emre Mor: Lütfen artık durun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.