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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Manu kabul etti sıra ’de

Manu kabul etti sıra Fred’de

'nun gidişinin ardından kadrosuna 'yi katan sarı-kırmızılılar bu bölge için en az bir oyuncunun daha yolunu gözlüyor. Josef De Souza ve Fejsa ile ilgilendiği iddia edilse de sarı-kırmızılıların asıl hedefi ...

'nun gidişinin ardından kadrosuna 'yi katan sarı-kırmızılılar bu bölge için en az bir oyuncunun daha yolunu gözlüyor. Josef De Souza ve Fejsa ile ilgilendiği iddia edilse de sarı-kırmızılıların asıl hedefi ... 'ın Fred için 'a yeşil ışık yakmasından sonra transfer komitesinin, Brezilyalı oyuncuyu ikna etmek için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.
  1. 22.7.2019
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