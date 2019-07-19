RB Leipzig Galatasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yeni transferleri oynayacak mı? CANLI yayın bilgileri...
Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan ve 23. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile özel maçta bir araya gelecek. Her ne kadar hazırlık maçı olsa da oldukça zorlu geçmesi beklenen maçın heyecanına dahil olmak isteyen futbolseverler yoğun olarak RB Leipzig Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını yoğun olarak araştırıyor. Peki, RB Leipzig Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? RB Leipzig Galatasaray hazırlık maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları nedeniyle Almanya Bundesliga ekiplerinden RasenBallsport Leipzig takımı ile özel maçta karşılaşacak. Yeni transferlerin de boy göstereceği maça dair bilgiler şöyle:
RB Leipzig Galatasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Avusturya'nın Innsbruck kentindeki Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, 19 Temmuz 2019 Cuma günü Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Karşılaşma D Smart kanalından naklen olarak izleyicilere sunulacak.
Almanya Bundesliga'da geçen sezonu Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un altında üçüncü sıralamada bitiren Leipzig, Almanya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.
Galatasaray, yeni sezon öncesi 31 yaşındaki Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile anlaşmaya varan Leipzig ile daha önce bir kez karşılaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya'da oynanan özel müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı...
Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya gidecek Galatasaray, 23 Temmuz Salı gününe kadar çalışmalarını Seefeld kasabasında devam ettirecek.
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savaş Başkanım Sol stoper Tamam. Dorukhan ve medel kalsın ortasahaya yinede 2 oyuncu lazım.sol çizgiye de1 oyuncu.Birde santrafor alınırsa BJk şamp
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RB Leipzig Galatasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yeni transferleri oynayacak mı? CANLI yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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