Galatasaray yeni sezon hazırlıkları nedeniyle Almanya Bundesliga ekiplerinden RasenBallsport Leipzig takımı ile özel maçta karşılaşacak. Yeni transferlerin de boy göstereceği maça dair bilgiler şöyle:

RB Leipzig Galatasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avusturya'nın Innsbruck kentindeki Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, 19 Temmuz 2019 Cuma günü Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Karşılaşma D Smart kanalından naklen olarak izleyicilere sunulacak.

Almanya Bundesliga'da geçen sezonu Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un altında üçüncü sıralamada bitiren Leipzig, Almanya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi 31 yaşındaki Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile anlaşmaya varan Leipzig ile daha önce bir kez karşılaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya'da oynanan özel müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı...

Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya gidecek Galatasaray, 23 Temmuz Salı gününe kadar çalışmalarını Seefeld kasabasında devam ettirecek.