RB Leipzig Galatasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yeni transferleri oynayacak mı? CANLI yayın bilgileri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri RB Leipzig Galatasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yeni transferleri oynayacak mı? CANLI yayın bilgileri...

RB Leipzig hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yeni transferleri oynayacak mı? CANLI yayın bilgileri...

RB Leipzig Galatasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yeni transferleri oynayacak mı? CANLI yayın bilgileri...

'de başarılı bir sezonu geride bırakan ve 23. şampiyonluğunu elde eden , Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile özel maçta bir araya gelecek. Her ne kadar hazırlık maçı olsa da oldukça zorlu geçmesi beklenen maçın heyecanına dahil olmak isteyen futbolseverler yoğun olarak RB Leipzig Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını yoğun olarak araştırıyor. Peki, RB Leipzig Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? RB Leipzig Galatasaray hazırlık maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

yeni sezon hazırlıkları nedeniyle Almanya Bundesliga ekiplerinden RasenBallsport Leipzig takımı ile özel maçta karşılaşacak. Yeni transferlerin de boy göstereceği maça dair bilgiler şöyle:

RB Leipzig Galatasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avusturya'nın Innsbruck kentindeki Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, 19 Temmuz 2019 Cuma günü Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Karşılaşma D Smart kanalından naklen olarak izleyicilere sunulacak.

Almanya Bundesliga'da geçen sezonu Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un altında üçüncü sıralamada bitiren Leipzig, Almanya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi 31 yaşındaki Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile anlaşmaya varan Leipzig ile daha önce bir kez karşılaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya'da oynanan özel müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı...

Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya gidecek Galatasaray, 23 Temmuz Salı gününe kadar çalışmalarını Seefeld kasabasında devam ettirecek.

Galatasaray’dan Jean Michael Seri için özel video

  1. 19.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

RB Leipzig Galatasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yeni transferleri oynayacak mı? CANLI yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN