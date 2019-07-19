Okan Kocuk: Bir efsane olacağım
Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Okan Kocuk, sağlık kontrolü sonrası formayı giyip GS TV'ye konuşarak, "İlk G.Saray formam değil ama en özeli olacak." dedi.
Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Okan Kocuk, sağlık kontrolü sonrası formayı giyip GS TV'ye konuşarak, "İlk G.Saray formam değil ama en özeli olacak. Ben de Galatasaray'da bir efsane olmak istiyorum. Buraya layık olduğumu göstereceğim. Uzun yıllar Galatasaray formasını terleteceğim" dedi. 23 yaşındaki file bekçisini KAP'a bildiren Cimbom, maliyetini de açıkladı. Bonservisi elinde olduğu için 3 milyon TL imza parası alacak olan Okan'a 4 yıl için de kademeli artacak şekilde toplam 12,25 milyon TL maaş ödenecek.
- 19.7.2019
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