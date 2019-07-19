Okan Kocuk: Bir efsane olacağım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
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: Bir efsane olacağım

Okan Kocuk: Bir efsane olacağım

ile 4 yıllık sözleşme imzalayan , sağlık kontrolü sonrası formayı giyip 'ye konuşarak, "İlk G.Saray formam değil ama en özeli olacak." dedi.

ile 4 yıllık sözleşme imzalayan , sağlık kontrolü sonrası formayı giyip 'ye konuşarak, "İlk G.Saray formam değil ama en özeli olacak. Ben de Galatasaray'da bir efsane olmak istiyorum. Buraya layık olduğumu göstereceğim. Uzun yıllar Galatasaray formasını terleteceğim" dedi. 23 yaşındaki file bekçisini KAP'a bildiren Cimbom, maliyetini de açıkladı. Bonservisi elinde olduğu için 3 milyon TL imza parası alacak olan Okan'a 4 yıl için de kademeli artacak şekilde toplam 12,25 milyon TL maaş ödenecek.

  1. 19.7.2019
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