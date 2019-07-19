Cimbom’a yakın
Karaman, “Deniz Türüç konusunda en yakın ve isteğini ciddi bir tutumla ortaya koyan tek takım G.Saray. Birkaç gün içinde durumu belli olur” dedi.
Vedat Muriç için yarışan Galatasaray, Deniz Türüç için bir kez daha karşı karşıya gelirken bu transferle ilgili İstiklal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan açıklama geldi. Deniz Türüç'ün iyi bir futbolcu olduğunu ifade eden Karaman, "Futbolcularımıza talip olunması normal. Deniz iyi bir futbolcu, oyun içerisinde inisiyatif koyabilen bir yapıya sahip. Deniz'in oyun içerisinde farklılığı var. Kayserispor'a geldiğim dönemde Deniz Türüç, özellikle hücum bölgesinde takıma müthiş katkı sağladı" açıklamasında bulundu.
SAMİMİ OLMALIYIZ
Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç için isteğini ortaya koyan tek takımın Galatasaray olduğunu belirten Karaman, "İşin bir gerçek tarafı varsa bu işte benim yaşadığım konuşmalarda en yakın ve bu konuda isteğini ortaya koyan tek takım Galatasaray. Böyle bir durum var. Bu iş bitecekse bitsin, bitmeyecekse de ben de ona göre bir planlama yapacağım. Samimi olmalıyız, dolambaçlı cevaplar vermemeliyiz. Birkaç gün içerisinde herhalde bu görüş belirtilir ve medya da rahat eder" diye konuştu.
Kayseri ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki sağ kanat için Galatasaray'ın son olarak 3 milyon euro teklif ettiği ifade edilmişti.
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