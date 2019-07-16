Banega’da sıcak gelişme

Galatasaray, Fred üzerinde yoğunlaşırken eski göz ağrısı Ever Banega'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sevilla, Porto'dan Oliver Torres için 12 milyon euro teklif etti. Transfer gerçekleşirse İspanya'da kalma kararı alan Banega'nın Galatasaray'a gitme ihtimali doğabileceği yorumları yapılıyor.

KAMPA YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray yönetimi, Avusturya kampının hemen başında 6. transferini de kadroya katmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor'u almıştı. Şimdi sırada ön libero transferi yer alıyor ve orta sahaya iki oyuncu alınması planlanıyor. Herkes, yeni transferlerin bir an önce takıma katılmasını bekliyor.