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16 Temmuz 2019, Salı
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Banega’da sıcak gelişme

Banega’da sıcak gelişme

, Fred üzerinde yoğunlaşırken eski göz ağrısı ’nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sevilla, Porto’dan için 12 milyon euro teklif etti.

, Fred üzerinde yoğunlaşırken eski göz ağrısı 'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sevilla, Porto'dan için 12 milyon euro teklif etti. gerçekleşirse 'da kalma kararı alan Banega'nın Galatasaray'a gitme ihtimali doğabileceği yorumları yapılıyor.

KAMPA YETİŞECEK Mİ?
Galatasaray yönetimi, kampının hemen başında 6. transferini de kadroya katmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar daha önce , Jimmy Durmaz, , Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor'u almıştı. Şimdi sırada ön libero transferi yer alıyor ve orta sahaya iki oyuncu alınması planlanıyor. Herkes, yeni transferlerin bir an önce takıma katılmasını bekliyor.

  1. 16.7.2019
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