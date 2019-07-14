Barcelona izin verdi
Son günlerde ismi Galatasaray ile yeniden anılmaya başlayan Arda Turan hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Dış basına göre; Barcelona, oyuncusunu Galatasaray'a satmak istiyor.
Son günlerde ismi Galatasaray ile yeniden anılmaya başlayan Arda Turan hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Dış basına göre; Barcelona, oyuncusunu Galatasaray'a satmak istiyor. Haberde Arda'nın Barcelona'ya hiçbir zaman adapte olmadığını ve sarı-kırmızılılara gitmesi için izin verildiği ifade edildi.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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