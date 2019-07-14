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14 Temmuz 2019, Pazar
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izin verdi

Barcelona izin verdi

Son günlerde ismi ile yeniden anılmaya başlayan hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. göre; , oyuncusunu Galatasaray'a satmak istiyor.

Son günlerde ismi ile yeniden anılmaya başlayan hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. göre; , oyuncusunu Galatasaray'a satmak istiyor. Haberde Arda'nın Barcelona'ya hiçbir zaman adapte olmadığını ve sarı-kırmızılılara gitmesi için izin verildiği ifade edildi.

  1. 14.7.2019
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