Barcelona izin verdi

Son günlerde ismi Galatasaray ile yeniden anılmaya başlayan Arda Turan hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Dış basına göre; Barcelona, oyuncusunu Galatasaray'a satmak istiyor. Haberde Arda'nın Barcelona'ya hiçbir zaman adapte olmadığını ve sarı-kırmızılılara gitmesi için izin verildiği ifade edildi.